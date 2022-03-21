Во Франции предупреждают, что из-за войны войны РФ против Украины возможен глобальный продовольственный кризис

Во Франции предупреждают, что из-за войны войны РФ против Украины возможен глобальный продовольственный кризис

Отмечается, что продовольственный кризис уже привел к росту цен и к усилению инфляции в ряде африканских стран, регионов, которые зависели от импорта зерна из России и Украины.

Война России против Украины может повлечь за собой продовольственные проблемы. Война оказывает непосредственное влияние на цены на зерно, удобрения и корма.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди, сообщает Mediafax.

"Война России с Украиной, двумя крупнейшими в мире производителями сельскохозяйственных культур, может привести к продовольственному кризису мирового масштаба", – заявил министр.

Отмечается, что продовольственный кризис уже привел к росту цен и к усилению инфляции в ряде африканских стран, регионов, которые зависели от импорта зерна из России и Украины.

В свою очередь специальный докладчик ООН по вопросу о праве на питание Майкл Фахри заявил, что вторжение России в Украину может вызвать глобальный всплеск недоедания и голода. Последствия конфликта, связанные с продовольствием, ощущаются в Египте, Турции, Бангладеш и Иране, покупающих более 60% своей пшеницы в России и Украине.

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