Во Франции убеждены, что нефтяное эмбарго для России будет принято за считанные недели

Во Франции убеждены, что нефтяное эмбарго для России будет принято за считанные недели

Министр экономики Франции утверждает, что страны-члены ЕС в ближайшее время примут решение о полном прекращении импорта российской нефти.

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтверждает позицию ужесточения санкций против России. Прежде всего, речь идет об усилении ограничений на импорт энергоносителей.

Об этом министр Бруно Ле Мер заявил в эфире BFMTV, пишет "Европейская правда".

"Президент несколько раз говорил, что санкции нужно усилить... Президент не говорит, что речь идет о газе, потому что мы знаем, что для определенного количества европейских государств просто остановится вся их экономическая деятельность... То, что сегодня на столе – это запрет на импорт нефти из России", – заявил Бруно Ле Мер.

Министр объяснил, что это позволит прекратить поток валюты в Россию.

"(Нефть) это главный источник иностранной валюты для России. Это 700 миллионов долларов финансовых ресурсов в день", – заявил он.

Ле Мэр признал, что консенсус в Евросоюзе еще не достигнут.

"Мы должны добиться успеха в объединении 27 государств-членов, мы еще не там. Еще есть сопротивление, есть обоснованная обеспокоенность. Мы должны на них реагировать", — пояснил министр экономики. Впрочем, он уверен, что договоренность будет скоро. "Для меня это больше вопросов недель, чем месяцев", — подчеркнул он.

Напомним, что Соединенные Штаты и Европейский Союз обсуждают три возможных варианта введения эмбарго на нефть из России из-за ее агрессии против Украины.

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