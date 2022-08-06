Во Франции украинцы вместе с местными протестовали против пропагандистского отчета Amnesty International

Европейцы массово ушли в отпуска, но украинцы не устают напоминать Европе о войне.

Украинцы из Эльзаса и Лорена и даже из Германии сегодня вышли на митинг во французский город Нанси, говорится в ТСН.

Французский журналист Матье Вагнер включается в эфир новостей, называет отчет Amnesty International грязной работой российской пропаганды. Объясняет зрителям, что организация спутала, кто агрессор и кто жертва.

«Нужно поддерживать и углублять поддержку украинцев. Обычно при постоянной поставке оружия. Россия не сможет победить. Не сможет выиграть эту войну! Это – невозможно! Я француз, у меня нет украинских корней», — говорит журналист.

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Огромный флаг принесла и отдала детям простая французская женщина Бриджит.

"Эти русские они никогда себя не осознавали и не считали себя европейцами. Никогда даже на секунду. Это другой мир. Украина – последний рубеж между двумя мирами, который сдерживает нас от этой части, абсолютно оккультной, которой управляют реальные нацисты. И миром западным, защищающим важные ценности. Поэтому это абсолютно необходимо – поддерживать украинцев", – говорят француженки, которые пришли поддержать украинцев.

Несмотря на благодарность французам, большинство украинцев хотят домой, как только будет возможность. Тем временем Матье настолько проникся, что остался переводить украинские речи для французов.

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