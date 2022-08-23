Во Франции заявили, что Россия согласилась допустить МАГАТЭ на оккупированную Запорожскую АЭС

Лавров в разговоре с главой МИД Франции подтвердил то, что РФ готова допустить миссию МАГАТЭ на оккупированную Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Франции.

Катрин Колонна в разговоре с Лавровым отметила необходимость восстановления территориальной целостности Украины. Она подчеркнула, что ядерный террор недопустим. Также она призвала допустить миссию МАГАТЭ на оккупированную ЗАЭС.

"Франция приняла к сведению подтверждение договоренности в принципе, предоставленной Россией по этому вопросу, а также обязательства последней воздержаться от любых действий, которые могут поставить под угрозу безопасность этой миссии", – говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

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