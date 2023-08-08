Во Франции заявили, что страны Запада и Глобального юга объединились для достижения мира в Украине

Все страны берут за основу план из десяти пунктов, ранее предложенных Зеленским, и будут работать над ним дальше.

Государственный секретарь Франции по делам Европы Лорен Бун заявила, что встреча в Саудовской Аравии, на которую обсуждалась украинская формула мира, стала обнадеживающей, поскольку страны Глобального юга показали, что они готовы стоять на стороне защиты мира и демократии.

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Об этом она заявила в интервью французскому телеканалу LCI, сообщает Укринформ.

"Я считаю очень позитивным, что в Саудовской Аравии мы увидели широкий спектр стран, включая БРИКС — Бразилию, Китай, Южную Африку, — о которых нам говорили, мол, Глобальный Юг окончательно не определился, на чьей он стороне. Но он явно на стороне мира, демократии и защиты границ. Это первый положительный момент (переговоров – ред.) — количество участников, и то, какие именно страны участвовали", — сказала госсекретарь.

Она отметила, что очень важно видеть, что все эти страны работают вместе, поскольку они озабочены ужасающими последствиями российской военной агрессии против Украины для продовольственной мировой безопасности и вызовом принципам Устава ООН, то есть принципам территориальной целостности с четко определенными границами.

Лорен Бун заявила, что все страны берут за основу план из десяти пунктов, ранее предложенных президентом Украины Владимиром Зеленским, и будут работать над ним дальше, что является "очень положительным знаком".

Госсекретарь Франции отметила, что главная цель этих встреч — "разработать мирный план, который Украина сможет представить, когда она решит это сделать, и который будет поддержан большей частью мира".

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что участие Китая в саммите по мирному плану Украины в Саудовской Аравии в минувшие выходные было продуктивным.

Кроме того, мы ранее информировали, что главным дипломатическим сюрпризом саммита в Саудовской Аравии по миру в Украине стало участие представителя Китая. Издание Reuters предполагает, что в Китае изменили дипломатическую стратегию войны в Украине.

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