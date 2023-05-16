Во Франковске будут судить офицера, избившего срочника: сколько ему грозит

Офицеру грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Досудебное расследование по делу офицера одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, избившего срочник завершено. В суд направили обвинительный акт.

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.

"К расследованию инцидента сразу приступили работники ДБР. Как выяснило следствие, офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечания по ненормативной лексике. Фигурант несколько раз ударил военнослужащего", — говорится в сообщении.

Офицер обвиняется в применении насилия в отношении подчиненного, совершенное в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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Правоохранители завершили расследование в сжатые сроки.

Напомним, в Ивано-Франковской области, в Западном территориальном управлении Национальной гвардии офицер избил солдата. На видео можно увидеть, как военный с кулаками набросился на подчиненного. Он обзывал его нецензурной бранью, с требованием идти в штаб.

Следователи Государственного бюро расследований обнаружили дополнительные факты издевательства офицера Национальной гвардии над военными в части в Ивано-Франковской области.

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