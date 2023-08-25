Во Франковске разоблачили схему устройства футболистов в военкоматы: в спортивном клубе сделали официальное заявление

Там подтвердили, что футболисты и тренеры действительно находятся на службе.

Государственное бюро расследований раскрыло схему фиктивного зачисления на военную службу родственников руководителей и футболистов в Ивано-Франковске. В футбольном клубе "Прикарпатье" по этому поводу сделали официальное заявление.

Соответствующее заявление было опубликовано в пресс-службе футбольного клуба.

Там отмечается, что футболисты и тренеры действительно зачислены на военную службу.

"Да, служили и служат: ходят в наряды как футболисты, так и тренеры. Инициатива была ТЦК и СП совместно с МФК "Прикарпатье", и об этом было публично заявлено в апреле 2022 года. С того времени часть была демобилизована и прекратила сотрудничество с клубом. Часть дальше проходит службу и участвует в жизни команды "Прикарпатье-ВСУ". Ждем объективного расследования", – рассказали в футбольном клубе.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ДБР расследует 112 производств в отношении должностных лиц территориальных центров комплектования и социальной поддержки.