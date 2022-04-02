Во Львов доставили три медицинских вагона раненых мариупольцев, которые рассказывали свои ужасные истории

Во Львов доставили три медицинских вагона раненых мариупольцев, которые рассказывали свои ужасные истории

Медики, сопровождавшие поезд, в считанные минуты становятся друзьями с львовскими коллегами.

Едва не погибли, выбираясь из когтей врага. Во Львов прибыло эвакуационное спецпоезд с ранеными мариупольцами, которых решисты обстреляли при эвакуации недалеко от Запорожья. Их помогали спасать "Врачи без границ".

Об этом говорится в ТСН.

От кровати 13-летнего Ивана, все тело которого изуродовано осколками, не отходят родители. Их эвакуационную колонну расстреляли решисты в 20 километрах от Запорожья. «Когда мы проложили Васильевку, уже этот обломанный мост нас остановила колонна. Буквально через пять минут в нас полетели снаряды. Ребенок попал под снаряд», – рассказывает мама мальчика Марина.

Также читайте В освобожденных селах Житомирской области ищут российских солдат, которые не успели выехать со своими

Маме тяжело вспоминать как окровавленный сын упал на землю. "Видел, как он летит, но он онемел, он даже отскочить не успел. Он понимал, что произошло, он думал, что для него это последний момент", — со слезами рассказывает мама ребенка.

Травмированная грудная клетка, сломанные ноги, открытая черепно-мозговая травма. Раны у Ивана по всему телу, говорят врачи. «Ребенку была проведена эпидуральная анестезия, чтобы максимально обеспечить обезболивание, чтобы уменьшить введение наркотических препаратов», — рассказывает заведующая реанимационным отделением Вера Примакова.

В тот день под обстрелом оказались сразу несколько эвакуационных колонн. В одной из них была Светлана с семьей, в машину которых попала мина.

«Моя дочь шла на встречу машинам и просто падала, потеряла сознание и падала, я не могла сдержать. Она смотрела мне в глаза и сказала, что мама это все. Слава Богу, это не все», – говорит бабушка раненого мальчика Светлана Семенова.

Всех этих пациентов сначала лечили в Запорожье, а затем эвакуационным спецпоездом привезли во Львов.

Чтобы поездом можно было перевозить тяжело раненых – «Укрзализныця» и «Врачи без границ» переоборудовали три вагона. Дорога заняла 20 часов. У каждого раненого дежурили медики.

«У них очень тяжелая психологическая травма, с ними тяжело говорить и слушать, что там было, это просто ужас. Кто-то держит все в себе, кто-то потом открывается, плачет», – рассказывает больницы Наталья Кинив.

Во Львов прибыл спецпоезд с ранеными мариупольцами

Медики, сопровождавшие поезд, в считанные минуты становятся друзьями с львовскими коллегами. Говорят – всех сблизила общая цель. Раненых ждут волонтеры. Джонатан – парамедик из Германии, который хочет забрать детей на лечение. «Состояние пациентов позволяет транспортировать их за границу. Мы хотим помочь вам в лечении пострадавших от войны детей», — говорит он.

Люди, чудом выбравшиеся из ада, больше всего мечтают о победе. «Хочется вернуть прошлую жизнь, больше ее ценить, понимать, насколько мы были счастливы», — говорят люди.

Они мечтают как можно скорее вернуться в Мариуполь, чтобы встретить там родных, с которыми нет связи.

Читайте также:

В Буче волонтеры сотнями собирают тела застреленных людей: сюда впервые довезли гуманитарку

Улицы европейских стран заполонили тысячи людей, вышедших поддержать Украину

На освобожденной Черниговщине люди не планируют разбирать посты и вспоминают пытки и издевательства оккупантов