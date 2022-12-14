Во Львове боевик "ЛНР" захотел вступить в ВСУ: чем все закончилось

Во Львове к 15 годам лишения свободы приговорили боевика так называемой "ЛНР". Мужчина выдавал себя за переселенца и хотел вступить в ряды ВСУ.

Об этом пишет "Судебный репортер".

По данным следствия, 30-летний уроженец Луганской области Руслан Г. 2014 был в составе террористической "ЛНР": стоял на блокпостах и ​​проверял автомобили. Также он в соцсети "Вконтакте" публиковал фото, на которых он в футболке с надписью "справедливая Россия" и после 2014 года хвастался пребыванием в Москве. Также есть фотографии жителя Луганщины во вражеской военной форме с оружием.

Фото: Судебный репортер

В марте 2022 года мужчина переехал на Львовщину и стал на учет в Дрогобычском военкомате, потому что якобы собирался воевать за Украину. Однако после тщательной проверки боевик был задержан во Львове.

На суде уроженец Луганщины вины не признал и заявил, что якобы "его заставили дежурить на блокпостах, а такую ​​военную форму можно было купить в любом магазине". Он также добавил, что якобы прошел проверку в СБУ в 2016 году и был реабилитирован, однако у суда такой информации не было.

Фото: Судебный репортер

Руслан Г. убеждал суд, что он действительно хочет воевать на стороне Украины, поэтому в начале войны переехал на Львовщину.

Галицкий районный суд Львова признал боевика виновным по ч. 2 ст. 260 УК и ч.1 ст. 258-3 УКУ. Его приговорили к 15 годам лишения свободы.

Напомним, во Львове судили 44-летнюю местную жительницу, которая хотела, чтобы Россия захватила Украину и прославляла российских оккупантов.

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