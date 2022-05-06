Во Львове экс-чиновник ОГА и журналист торговали гуманитаркой, которую передавали для ВСУ: их задержали

Во Львове экс-чиновник ОГА и журналист торговали гуманитаркой, которую передавали для ВСУ: их задержали

Во Львове в четверг, 5 мая, задержали двух мужчин, подозреваемых в торговле гуманитарной помощью, которую неравнодушные передавали для ВСУ.

Во время обысков у подозреваемых изъяли военную амуницию на 550 тыс. грн.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

По данным следствия, 43-летний житель Львова и 34-летний киевлянин продавали гуманитарную помощь, которую им передавали небезразличные граждане и иностранцы.

Полиция Львовской области

"В ходе досудебного расследования правоохранители задокументировали факты торговли злоумышленниками, один из которых является президентом инвестиционной компании, а другой – главным редактором информационного издания, гуманитарной помощью. Эту помощь небезразличные граждане Украины и иностранцы безвозмездно передавали им для бойцов, с оружием в руках защищающих нас от российских оккупантов, а также для лиц, пострадавших в результате боевых действий", — говорится в сообщении.

Facebook / Полиция Львовской области

Правоохранители изъяли у подозреваемых защитные каски и бронежилеты общей стоимостью 550 тысяч гривен. Во время обысков в домах мужчин полиция также нашла ноутбук, мобильные телефоны, значительную сумму средств в разных валютах, а также другие вещественные доказательства.

По этому факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.201-2 (незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы. Изъятое военное снаряжение пойдет на нужды ВСУ.

Как сообщают львовские издания Lviv.Media и Zaxid.net, речь идет о главном редакторе издания Mind.UA Евгению Шпитку и экс-чиновнике Львовской ОГА Романе Матысе.

Напомним, Финляндия передаст Украине дополнительное военное вооружение.

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