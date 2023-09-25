Во Львове экс-руководитель оборонного завода накануне вторжения РФ "разоружал" украинскую ПВО

Служба безопасности во Львове разоблачила экс-руководителя оборонного завода, который разоружал украинскую ПВО накануне вторжения РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, стражи порядка разоблачили на коррупции бывшего руководителя стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса на Львовщине.

Так называемая деятельность чиновника привела к разоружению нескольких комплексов ПВО на сумму почти 2,4 млн бюджетных гривен.

"До начала 2022 года фигурант давал необоснованные указания подчиненным на разукомплектование комплексов ПВО, которые привозили на это предприятие для ремонта и модернизации. Затем он присваивал списанные детали, которые содержали значительную часть драгоценных металлов. Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступной схемы", – рассказали в СБУ.

Там также добавили, что должностное лицо буквально взрывало обороноспособность Украины накануне полномасштабного вторжения РФ.

“Сейчас фигуранту доложено о подозрении по ч. 5 ст. 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"). Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Кроме того, проверяете информацию о возможной причастности фигуранта к сотрудничеству с российскими спецслужбами”, — подчеркнули в СБУ.

Напомним, что в Ивано-Франковске женщина восхищалась Путиным и называла Украину "территорией РФ".

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