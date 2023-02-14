Во Львове и области из-за атак россиян разрушены практически все электроподстанции — Садовый

От обстрелов в регионе пострадали и другие критической инфраструктуры.

Во Львове из-за массированных обстрелов кафиров разрушены практически все электроподстанции. Кроме того, разрушения получили многие другие объекты, не подлежащие восстановлению.

Об этом в интервью рассказал мэр города Андрей Садовый.

Он отмечает, что на сегодняшний день электроснабжение является большой проблемой для региона.

"Поэтому электроснабжение является большой проблемой, но наши электричества находят нестандартные сообразительные решения, поэтому промышленность и эти учреждения, которые должны обеспечить город, работают",

– отметил городской голова.

Более того, российские захватчики разрушили многие другие объекты критической инфраструктуры. По словам Садового, большинство из них уже не удастся отремонтировать, поэтому их будут отстраивать заново.

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Напомним, что в компании "Укрэнерго" объявили о продлении замеров фактического потребления электроэнергии с этой недели.

Заметим, что киевлян призывают не включать несколько мощных приборов одновременно, особенно в часы пиковой нагрузки.

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