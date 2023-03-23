Во Львове мужчина украл ящик для пожертвований на лечение военнослужащих ВСУ

Во Львове псевдополицейский завладел ящиком для пожертвований на лечение военнослужащих ВСУ.

Во Львове правоохранители задержали псевдополицейского, завладевшего ящиком для пожертвований на лечение военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Как отмечается, в совершении преступления подозревается 28-летний житель Луганской области. Во время совершения преступления он был переодет в форму полицейского, также представлялся правоохранителем.

Установленный ящик был в торговом центре на улице Кульпарковской. Муж украл ящик и скрылся с места происшествия.

“При этом охранникам ТРЦ злоумышленник, одетый в форменную полицейскую куртку, представился сотрудником полиции. Беглеца преследовали работники охраны торгово-развлекательного центра, кроме того ориентировку на него получили сотрудники всех подразделений полиции. Вскоре патрульные полицейские заметили на улице Научной мужчину, похожего по описанию на грабителя и задержали его. Ящик со средствами, которым завладел злоумышленник, остался невредимым”, — рассказали в полиции области.

Если в суде будет доказана вина мужчины, за решетку он отправится сроком до десяти лет.

Напомним, что во Львовской области будут судить переселенца из Донецкой области, который передавал боевикам фейковой "ДНР" данные о местах дислокации воинов ВСУ.

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