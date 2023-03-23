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Во Львове мужчина украл ящик для пожертвований на лечение военнослужащих ВСУ

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Во Львове мужчина украл ящик для пожертвований на лечение военнослужащих ВСУ

Фото: Полиция Львовской области

Во Львове псевдополицейский завладел ящиком для пожертвований на лечение военнослужащих ВСУ.

Во Львове правоохранители задержали псевдополицейского, завладевшего ящиком для пожертвований на лечение военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.

Как отмечается, в совершении преступления подозревается 28-летний житель Луганской области. Во время совершения преступления он был переодет в форму полицейского, также представлялся правоохранителем.

Установленный ящик был в торговом центре на улице Кульпарковской. Муж украл ящик и скрылся с места происшествия.

“При этом охранникам ТРЦ злоумышленник, одетый в форменную полицейскую куртку, представился сотрудником полиции. Беглеца преследовали работники охраны торгово-развлекательного центра, кроме того ориентировку на него получили сотрудники всех подразделений полиции. Вскоре патрульные полицейские заметили на улице Научной мужчину, похожего по описанию на грабителя и задержали его. Ящик со средствами, которым завладел злоумышленник, остался невредимым”, — рассказали в полиции области.

Если в суде будет доказана вина мужчины, за решетку он отправится сроком до десяти лет.

Напомним, что во Львовской области будут судить переселенца из Донецкой области, который передавал боевикам фейковой "ДНР" данные о местах дислокации воинов ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
404
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