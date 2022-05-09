Во Львове мужчина за 7 тысяч долларов продавал фейковые документы для выезда за границу

Во Львове мужчина за 7 тысяч долларов продавал фейковые документы для выезда за границу

Во Львовской области правоохранители разоблачили мужчину, который за деньги делал фейковые документы, благодаря которым мужчины могли выехать за границу.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Как стало известно, мужчина наладил схему обеспечения граждан призывного возраста пакетом документов, благодаря которым они могли пересечь государственную границу. Стоимость такого билета составляла 7 тысяч долларов.

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В ходе следственных действий дома у гражданина изъяли деньги, а также копии документов мужчины, который планировал выехать за пределы Украины.

“При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За совершенное фигуранту может грозить до 9 лет заключения”, — рассказали в Нацполиции Украины.

Напомним, что в Харькове полиция призывает жителей пока не возвращаться в освобожденные от оккупантов дома.

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