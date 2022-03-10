Во Львове на вокзале, принявшем уже тысячи беженцев, развернули огромный флаг и военные сыграли гимн

Таким образом хотели напомнить о важности сильного духа и вере в победу

Тыловая поддержка боевого духа наших защитников. Во Львове военный оркестр Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на железнодорожном вокзале исполнил гимн Украины.

Также в месте куда стекаются беженцы со всех горячих точек развернули огромный сине-желтый флаг.

На 15-й день полномасштабного российского военного вторжения в Украину для украинцев важен сильный дух и вера в нашу победу, убеждены организаторы мотивационной акции.