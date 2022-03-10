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Во Львове на вокзале, принявшем уже тысячи беженцев, развернули огромный флаг и военные сыграли гимн

Во Львове на вокзале, принявшем уже тысячи беженцев, развернули огромный флаг и военные сыграли гимн

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Во Львове на вокзале, принявшем уже тысячи беженцев, развернули огромный флаг и военные сыграли гимн

Таким образом хотели напомнить о важности сильного духа и вере в победу

Тыловая поддержка боевого духа наших защитников. Во Львове военный оркестр Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного на железнодорожном вокзале исполнил гимн Украины.

Также в месте куда стекаются беженцы со всех горячих точек развернули огромный сине-желтый флаг.

На 15-й день полномасштабного российского военного вторжения в Украину для украинцев важен сильный дух и вера в нашу победу, убеждены организаторы мотивационной акции.

Во Львове военный оркестр на железнодорожном вокзале исполнил гимн Украины, чтобы поддержать боевой дух

Во Львове военный оркестр на железнодорожном вокзале исполнил гимн Украины, чтобы поддержать боевой дух
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