Во Львове на зиму выселят людей из холодных модульных городков: что их ждет

Во Львове три модульных городка, в которых нашли убежище тысяча людей, бежавших от войны. Кто-то не хочет возвращаться под обстрелы, а многим ехать просто некуда, потому что россияне уничтожили жилье. Поэтому сейчас их дома нужно подготовить к зиме, говорится в ТСН.

Татьяна рассказывает, что приезд во Львов из Донетчины еще в мае, вместе с дочерью, зятем и двухлетней внучкой. Что будет дальше – пока не загадывает, так что готовится к зиме. Показывает теплые одеяла, а также электрообогреватель – это единственное, что есть из отопления в этих домиках.

В городке есть свой мини-детский сад, разведывает его воспитательница Анна Кутепова. Сейчас детей одевают в теплые вещи, но когда похолодает, группу собираются закрывать. «В самом модуле стоит электроконвектор, будет ли дополнительное отопительное устройство – не знаем. Будем надеяться – зима будет теплая», – говорит воспитательница.

Однако в мэрии обещают, что люди не замерзнут даже, если зима будет суровая. Здесь собираются переселить всех жителей в новый модульный городок, приспособленный к холодам. А существующие домики переформатируют, а стоящие в Стрыйском парке демонтируют. А другие – законсервируют до весны. Ведь, признают, жить здесь зимой нельзя, даже если поставить дополнительные обогреватели. «Там есть отдельные блоки, где есть жилые комнаты, отдельные блоки, где есть столовая и отдельно, где есть душевые и санузлы. Зимой некомфортно выходить из-за мороза и идти в душ», — говорит заместитель городского головы Любомир Зубач.

Новый "зимний" городок появится благодаря польскому правительству. Через неделю двухэтажные модульные домики приедут из-за границы и их начнут монтировать. Они рассчитаны на 1300 человек, в то время как во всех трех городах – 1000 жителей. Так что места хватит всем. Однако в горсовете советуют всем – и переселенцам, и львовянам – не расслабляться и готовиться к зиме. Ведь прогнозируют, что она будет самой тяжелой за многие десятилетия. «Дрова у нас закуплены, у нас есть топливо, в отношении буржуек – главы ОСМД сами должны закупить буржуйки и установить их в подвале», – добавляет Маруняк.

Все это делается, если враг будет продолжать разрушать коммуникации. Но даже в таком случае, обещают в горсовете, людям будет, где согреться.

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