Во Львове начали изготавливать яркие бронежилеты и каски для детей, которые могут защитить от уламков

Бронежилеты для детей начали производить во Львове, они 1 класса защиты — спасают от пуль пистолета, и самое главное, говорят разработчики, — защищают от уламков. Кроме бронежилета, делают также каски, говорится в ТСН.

9-летняя Анжелика эвакуировалась с родителями из Харькова, в марте семья очень переживала за безопасность детей, но защитить их было нечем. «К тому времени я знал несколько случаев, когда люди эвакуировались из города или ехали в машине, и в них попадали пули, поэтому я бы хотел к тому времени защитить своего ребенка каким-то бронежилетом, каской», — говорит отец девочки Александр.

Сейчас родители Анжелики работают во Львовском оборонном кластере – общественное объединение волонтеров, предпринимателей и работников Харьковского завода средств индивидуальной защиты. Именно этот кластер и взялся за детские бронежилеты. «Он не тяжелый, а каска тяжелая», – говорит ребенок после примерки.

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«Предусмотренные кармашки для информации относительно родителей, номер телефона, шевроны могут применяться, светоотражающие полоски», – отмечают разработчики.

Запрос на бронежилеты поступил от правоохранителей и после консультаций с иностранными экспертами в кластере взялись за разработку. Говорят, от взрослых детские бронежилеты отличаются только дизайном и весом. Весят всего 2 килограмма. «Они защищают от любых пистолетных пуль, но это не первоочередная функция этих бронежилетов. Самое главное – они защищают от обломков, есть специальные стандарты, измеряющие противоокружную устойчивость. Эти бронежилеты держат обломки более 500 м/с», – говорит заместитель председателя правления Львовского оборонного кластера Юрий Федоров.

Изготавливают такие бронежилеты из сверхвысокого молекулярного полиэтилена. Материал импортируют, и его закупить еще ту задачу из-за большого спроса в мире, говорят в оборонном кластере.

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Стоимость такого бронежилета около полутысячи долларов. В кластере планируют сделать с пол тысячи таких средств защиты для эвакуации детей из обстреливаемых городов. «Мы уже нашли часть донорских средств на реализацию проектов – медицинских бронежилетов, эвакуационных бронежилетов для детишек, однако нашему делу нужна поддержка», – говорит Федоров.

Кроме детских, львовский оборонный кластер уже изготовил более 80 тысяч бронежилетов для военных. А еще здесь снабжают индивидуальной защитой и медиков. Говорят, один бронежилет изготовляют за 12 минут, но всегда не хватает денег.

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