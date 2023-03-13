Во Львове оштрафовали медсестру из-за отказа ехать на фронт: какую сумму она заплатит

Лычаковский районный суд Львова оштрафовал на 102 тысяч грн военную медсестру, которая отказалась выполнить приказ руководителя и не поехала в служебную командировку в зону боевых действий.

Об этом пишет zaxid.net.

Как указано в приговоре суда за 8 марта 2023 года, у львовянки - звание младшего сержанта и работает она в должности операционной медсестры нейрохирургического отделения в одной из воинских частей.

В ноябре 2022 года она отказалась выполнить приказ руководителя и поехать в служебную командировку в зону боевых действий.

В ходе досудебного расследования с прокурором было заключено соглашение о признании виновности.

Ранее стало известно, что в Донецкой области солдата 54-й механизированной бригады приговорили к пяти годам лишения свободы за отказ ехать под Бахмут. Солдат открыто отказался выполнить приказ капитана.

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