Во Львове оштрафовали медсестру из-за отказа ехать на фронт: какую сумму она заплатит

Женщина не выполнила приказ.
Лычаковский районный суд Львова оштрафовал на 102 тысяч грн военную медсестру, которая отказалась выполнить приказ руководителя и не поехала в служебную командировку в зону боевых действий.
Об этом пишет zaxid.net.
Как указано в приговоре суда за 8 марта 2023 года, у львовянки - звание младшего сержанта и работает она в должности операционной медсестры нейрохирургического отделения в одной из воинских частей.
В ноябре 2022 года она отказалась выполнить приказ руководителя и поехать в служебную командировку в зону боевых действий.
В ходе досудебного расследования с прокурором было заключено соглашение о признании виновности.
Ранее стало известно, что в Донецкой области солдата 54-й механизированной бригады приговорили к пяти годам лишения свободы за отказ ехать под Бахмут. Солдат открыто отказался выполнить приказ капитана.
Накануне в Минобороны объяснили, что украинки, имеющие медицинскую специализацию, не будут подлежать обязательной мобилизации до 2026 года – изменения касаются только системы постановки на учет.
В Украине после полномасштабного вторжения России ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.
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