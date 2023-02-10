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Во Львове осудили попавших в плен 13 боевиков "ЛНР": как наказали предателей

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
3880
Время на прочтение
1 мин
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Во Львове осудили попавших в плен 13 боевиков "ЛНР": как наказали предателей

Предатели воевали против ВСУ в Харьковской области.

Во Львове суд к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорил 13 боевиков так называемой "ЛНР". Предатели Украины попали в плен ВСУ в сентябре в Харьковской области.

Об этом сообщает прокуратура Львовской области.

Жители Луганской области в феврале 2022 добровольно согласились воевать против Украины. Они вступили в бандоформирование фейковой "ЛНР" и участвовали в войне против Украины.

В начале сентября 2022 года боевики попали в плен Вооруженных сил Украины. 13 изменников задержали в Харьковской области, где они воевали на стороне агрессора.

Предателям инкриминировались ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины. Их приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, во Львове к 15 годам лишения свободы приговорен боевик так называемой "ЛНР". Мужчина выдавал себя за переселенца и хотел вступить в ряды ВСУ.

Также во Львове снайперу "ЛНР" сообщили о подозрениях по фактам государственной измены, участия в террористической организации и деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

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Дата публикации
Просмотры
3880
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