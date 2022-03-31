Во Львове по подозрению в госизмене взяли под стражу "политического эксперта" Глеба Ляшенко

Во Львове по подозрению в госизмене взяли под стражу "политического эксперта" Глеба Ляшенко

Мужчина на суде утверждал, что просто хотел "чтобы наступил мир".

Во Львове избрали меру пресечения Глебу Ляшенко, он с 2018 года вдруг с блоггера начал появляться в некоторых СМИ, как политический эксперт и в конце концов начал озвучивать фейки, которые в СБУ признали " государственной изменой". Мужчину приняли решения заключение под стражей на 60 суток с правом внесения залога в размере 4 млн грн.

Отмечают корреспонденты ТСН.

«Следователи СБУ собрали большой массив информации о противоправной деятельности злоумышленника. Используя СМИ, предатель поддерживал преступные действия страны-агрессора. Проведенные лингвистические экспертизы установили, что своими высказываниями и призывами псевдо эксперт умышленно посягал на суверинитет нашего государства. Кроме того, он занимался дискредитацией государственной политики и умышленно нивелировал события на Востоке Украины. Зафиксировано, что такую информационную пропаганду удачно использовали российские медиа для оправдания преступных действий Российской Федерации по Украине», - отметили в СБУ.

Сам подозреваемый утверждал в суде, что просто хотел «чтобы наступил мир». А свои фейки квалифицировал как свобода слова.

В настоящее время злоумышленник сообщен о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Муж сам из Энергодара, но во время войны с Россией, которой и способствовал блоггер, он переехал во Львов, где и был задержан.

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