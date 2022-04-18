Во Львове погиб 38-летний директор шиномонтажа: у него остался маленький сын – горсовет

Во Львове погиб 38-летний директор шиномонтажа: у него остался маленький сын – горсовет

На СТО, в которую попала российская ракета, находились около 20 человек.

Сегодня утром, 18 апреля, оккупанты попали по заброшенным складам и шиномонтажу. На время обстрелов на СТО находились около 20 мирных жителей, в результате чего погибли семь человек, среди них и директор шиномонтажа.

Об этом сообщили в Новояворовском городском совете.

Как говорится в сообщении, Юрию Кушниру было 38 лет. У него осталась жена Ирина и 6-летний сын Владислав.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Юрия, понимаем, как тяжело смириться с этим непоправимым горем", — говорится в сообщении.

Напомним, на СТО, в которую попала российская ракета, находилось около 20 человек. Погибли 7 невинных мирных жителей, четверо из них – работники станции технического обслуживания. Ранения получили 11 гражданских, среди них есть ребенок.

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