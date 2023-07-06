Во Львове поврежден объект критической инфраструктуры: есть раненые

В мэрии призвали не публиковать фото и видео с работой ПВО и последствиями обстрелов.

В ночь на четверг, 6 июля, в результате ракетной атаки на Львов поврежден объект критической инфраструктуры.

Об этом информирует глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Поврежден объект критической инфраструктуры во Львове, предварительно есть раненые", — говорится в сообщении.

Мэр города Андрей Садовой информирует о четырех раненых в результате ракетного удара. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Также местные паблики сообщают, что в некоторых жилых домах взрывной волной выбило окна.

"Все городские службы делают свою работу. Просим, ни в коем случае нигде не публиковать видео с работой ПВО или последствиями обстрелов", — заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Напомним, россияне атаковали Украину ракетами. Воздушные цели запустили в направлении Киева, но они изменили направление и полетели на западную Украину. Затем во Львове прозвучала серия взрывов.