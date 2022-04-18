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Во Львове прогремели мощные взрывы — власть сообщает о ракетных ударах по городу

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Во Львове прогремели мощные взрывы — власть сообщает о ракетных ударах по городу

Сайт объединения "Самопомич"

Львовян просят оставаться в укрытиях.

Российские войска утром 18 апреля нанесли ракетные удары по Львову.

Об этом сообщили мэр города Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

По информации Садового, оккупанты нанесли пять прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже уехали на место, говорит мэр.

В свою очередь, Козицкий написал, что, предварительно, произошло четыре ракетных удара.

Информация выясняется. Власть просит граждан оставаться в укрытиях.

"Не снимайте ничего на видео, не фотографируйте и не распространяйте допущения с непроверенных телеграмм-каналов и групп", — призвал Козицкий.

К слову, во время утренней воздушной тревоги горожане сообщали о взрывах во Львове.

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