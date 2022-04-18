Во Львове прогремели мощные взрывы — власть сообщает о ракетных ударах по городу

Львовян просят оставаться в укрытиях.
Российские войска утром 18 апреля нанесли ракетные удары по Львову.
Об этом сообщили мэр города Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
По информации Садового, оккупанты нанесли пять прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже уехали на место, говорит мэр.
В свою очередь, Козицкий написал, что, предварительно, произошло четыре ракетных удара.
Информация выясняется. Власть просит граждан оставаться в укрытиях.
"Не снимайте ничего на видео, не фотографируйте и не распространяйте допущения с непроверенных телеграмм-каналов и групп", — призвал Козицкий.
К слову, во время утренней воздушной тревоги горожане сообщали о взрывах во Львове.
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