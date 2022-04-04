Во Львове провели благотворительный футбольный турнир, чтобы собрать средства на медицинское оборудование

Денежные средства будут направлены на приобретение наркозо-дыхательного аппарата, чтобы спасать жизнь наших защитников.

Футбол ради мира и помощи тем, кто потерял здоровье в результате агрессии России. Во Львовской области создали благотворительный фонд помощи Украины и организовали футбольный турнир. Команда "1+1 Медиа" присоединилась к благородному делу.

Упорные эмоции и откровенная борьба, никто не хотел уступать. Здесь были триумфы победителей и отчаяние проигравших. Все по-настоящему, горячо на футбольном поле и по-дружески после окончания матчей. Футбольный турнир в благотворительных целях впервые со времени начала войны дал людям возможность отключить свои мысли.

Турнир проходил отдельно среди профи и любителей. Команда «1+1 Медиа» среди 12 любительских команд откликнулась на предложение и присоединилась к соревнованиям.

«Решили в такое тяжелое время провести такой благотворительный турнир, перед тем были в больнице и там нужен был такой аппарат, который стоит почти 5 млн гривен и было решено сделать такой благотворительный турнир и собрать эти деньги», — говорит соучредитель «Фонда помощи Украины» Григорий Козловский

Идею поддержали сотни людей любителей футбола. Приняла участие и команда 1+1, которая честно собралась спонтанно за один день, однако уверенно выиграла первый матч 9:3 у команды Государственного бюро расследований. Правда, результат здесь имеет на самом деле второстепенное значение.

«Сейчас война и очень сложно вообще жить, бомбят города, родные в опасности и очень приятно, что есть такие турниры – это очень отвлекает от таких проблем. Спортивный ажиотаж, ну и сейчас здесь прошел турнир, на котором собирали средства на дорогое медицинское оборудование, которое пойдет во львовскую больницу, это очень круто, что здесь местные из Львовщины, все собрались собирают средства, чтобы помочь тем, кто попал в сложную ситуацию», – констатирует журналист и ведущий «2+2» Богдан Лазутка.

За два дня футбольных баталий, благодаря страсти и вере в победу, консолидируется сообщество, которое хочет делать больше ради помощи украинским воинам. Здесь футбол честный, откровенный, но и дружественный.

«В принципе видно, что это товарищеский матч, потому что никто не бьет там по ногам, все пришли с хорошим настроением, все работают на общую победу, пытаемся собрать на медицинское оборудование средства, возможно, потом будет собирать на что-то другое, каждый помогает, чем может», — добавляет корреспондент «2+2» Владимир Карабан.

Турнир объединил многих, кто любит свою страну и стремится быть не безразличным. Это можете сделать каждый – перечислив деньги с помощью QR-кода. Эти средства будут направлены на приобретение наркозо-дыхательного аппарата, который необходим Львовскому медицинскому клиническому центру, чтобы спасать жизнь наших защитников.

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