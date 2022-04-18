Во Львове ракеты россиян попали рядом с железнодорожными объектами: в "УЗ" сообщили детали

Травмированных, к счастью, нет.
Во Львове несколько ракет России, которые оккупанты запустили по городу утром 18 апреля, попали рядом с железнодорожными объектами. Травмированных нет, движение поездов возобновлено.
Об этом сообщил глава "УЗ" Александр Камышин.
"Сегодня утром российские войска обстреляли Львов. Несколько ракет попали рядом с железнодорожными объектами. Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет. И команда вокзала и команды поездных бригад сработали четко", — заявил он.
Движение поездов по Львову возобновлено, но в "УЗ" предупреждают, что будут незначительные задержки поездов.
"Свою поврежденную инфраструктуру восстановим. Железная дорога продолжает", — заявил Камышин.
В пресс-службе "Укрзализныци" уточнили, что ситуация на львовском железнодорожном вокзале контролируемая, пассажиры были размещены в безопасных укрытиях.
"Высадка и посадка на поезда возобновлена после окончания сигнала тревоги. Поезда, которые еще доезжают до Львова, были задержаны на въезде в город до отбоя тревоги, пока движение возобновлено. Из-за скопления поездов, ожидавших отбоя тревоги возле Львова, возможна задержка прибытие к вокзалу", — добавили в "УЗ".
Напомним, во время воздушной тревоги утром 18 апреля оккупанты нанесли пять прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже уехали на место, говорит мэр Андрей Садовый. Подробности устанавливаются. Власти просят граждан оставаться в укрытиях.
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