Во Львове реабилитировать пострадавших от войны помогают муралы и стихи выдающихся украинцев прямо в палатах

Реабилитационное отделение для военных и эвакуированных жителей востока и юга модернизировали.

Палаты с муралами открыли в госпитале во Львовской области, говорится в ТСН.19.30

На больничные комнаты после совсем не похожи – здесь полочки с книгами, а на стенах портреты Тараса Шевченко и Романа Шухевича. Кроме портретов выдающихся украинцев, на одной из стен нарисован обстрелянный решистами самолет «Мрия».

Больничные стены со строчками украинской поэзии стали похожи на арт-объекты. Пациенты госпиталя уверяют, что в такой атмосфере и поправляться быстрее.

Ремонт обошелся более чем в миллион гривен, все расходы взяли на себя благотворители. Сегодня в разрисованные палаты поместили первых пациентов. «Ребята на поле спят, в окопах спят, придя сюда, как пятизвездочный отель. Кто бы там, что ни говорил и погибнет зло и правда победит. Лина Костенко. Молодец, ее слова. Мы победим», — военнослужащий ВСУ Тарас Гавак.

Напомним, что на Буковине строят кризисный центр, который до войны принимал женщин, пострадавших от насилия, но теперь это убежище для тех, кто из-за войны потерял все.

Шевченко и Шухевич в палатах госпиталя – во Львовской области модернизировали реабилитационное отделение

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