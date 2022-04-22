Во Львове СБУ поймала 11 "блогеров", которые снимали и распространяли в Сети кадры авиаударов по городу (видео)

Служба безопасности Украины задержала 11 человек, снимавших и распространявших кадры вражеских авиаударов по Львову.
После задержания и выяснения обстоятельств отправили в фильтрационные пункты.
Об этом рассказала пресс-секретарь Управления Службы безопасности во Львовской области Роксолана Яворская.
"В первый день авиаудара по Львову, 18 апреля, задержали четырех человек, во второй — пять, в четверг еще двое. С ними провели профилактические беседы. Их предупредили, если они осуществляют такую деятельность повторно, их привлекают к ответственности", — рассказала она.
Она напомнила, что во время военного положения недопустимо снимать или фотографировать моменты падения или попадания ракет и публиковать их в реальном времени. Эти действия могут помочь врагу корректировать огонь. За съемку стратегических объектов предусмотрена уголовная ответственность. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.
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