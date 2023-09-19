Во Львове "Шахеды" попали по польскому заводу: что известно о последствиях

Во Львове во время утреннего удара 19 сентября российские оккупанты попали по заводу, который является филиалом польской компании.

Об этом сообщает польское издание onet.pl.

Руководитель фабрики окон Fakro Ришарда Флорек сообщил, что у польского завода есть филиал во Львове. Из-за российской атаки сгорели производственный цех и серия готовых окон.

"В наш завод в Украине попала ракета. Завод горит. Весть об этом поступила к нам в пять часов утра. Уже известно, что на складе сгорело две тысячи окон. Сгорел также производственный цех", — рассказал генеральный директор компании Ришард Флорек.

Ришард Флорек добавил, что работники фабрики не пострадали во время атаки. Однако сгорели производственный цех и склад, частично предоставленный в распоряжение "Каритаса". Он сообщил, что на складе было две тысячи окон, готовых к установке.

Обстрел Львова 19 сентября: что известно

Российская террористическая армия более 2,5 часов атаковала Львов иранскими дронами "Шахед". Оккупанты выпустили по региону 18 дронов, 15 — из которых удалось сбить.

На месте попадания вспыхнул мощный пожар. На месте трагедии погиб один из работников склада. Еще два человека получили травмы.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что оккупанты обстреляли склад, где была гуманитарная помощь, пищевые продукты, бытовая химия, окна, двери.

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