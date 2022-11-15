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Во Львове во время воздушной тревоги слышны взрывы

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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10к
Время на прочтение
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Во Львове во время воздушной тревоги слышны взрывы

фото/Роман Балук, ЛГС

В Украине идет масштабная воздушная тревога.

Во Львове во вторник, 15 ноября, во время воздушной тревоги слышны взрывы.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил звуки взрывов во Львове. Подробности пока неизвестны.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области работает система ПВО.

Масштабный ракетный обстрел Украины

Российские террористы во вторник, 15 ноября, снова масштабно обстреливают Украину ракетами. Россияне двумя ракетами попали по жилому дому в Киеве. Также ракеты упали по Житомиру и другим городам Украины. Часть регионов без электроэнергии.

Воздушная тревога в Украине продолжается.

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Дата публикации
Просмотры
10к
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