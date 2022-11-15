Во Львове во время воздушной тревоги слышны взрывы

Во Львове во вторник, 15 ноября, во время воздушной тревоги слышны взрывы.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Мэр Львова Андрей Садовый подтвердил звуки взрывов во Львове. Подробности пока неизвестны.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что в области работает система ПВО.

Масштабный ракетный обстрел Украины

Российские террористы во вторник, 15 ноября, снова масштабно обстреливают Украину ракетами. Россияне двумя ракетами попали по жилому дому в Киеве. Также ракеты упали по Житомиру и другим городам Украины. Часть регионов без электроэнергии.

Воздушная тревога в Украине продолжается.

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