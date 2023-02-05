Во Львове водитель маршрутки катал жену под наркотиками: его задержали

В салоне была только жена водителя

Во Львове водитель маршрутки катал свою жену по городу в состоянии наркотического опьянения.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Львовской области.

"Патрульные заметили междугороднюю маршрутку на улице Демнянской, которая отклонилась от маршрута. Полицейские остановили транспортное средство. В салоне была только жена водителя. Муж сообщил, что следует после обеденного перерыва на Пригородный вокзал", — говорится в сообщении.

Во время проверки документов у 39-летнего водителя патрульные обнаружили признаки наркотического опьянения. Ему предложили пройти проверку в медицинском заведении. Он согласился. Тест оказался положительным.

Также читайте От чего зависит новое наступление РФ: эксперт назвал оперативные и стратегические задачи врага

На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП.

В субботу, 4 февраля, в Одесской области произошла смертельная авария с пешеходом, переходившим дорогу в неустановленном месте. Инцидент произошел возле села Сафьяны около 18:00.

Читайте также: