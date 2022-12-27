Во Львове врачи спасают семью, пострадавшую от обстрела в Бахмуте (фото)

Семья попала под обстрел в последний вечер перед эвакуацией.

Во львовском центре "Незламні" спасают семью, пострадавшую от обстрела в Бахмуте Донецкой области. У двухлетней девочки обездвижены обе ножки, у мамы – сложный перелом левого предплечья и черепно-мозговая травма, у папы – осколочные ранения.

Об этом сообщили в "Первом медицинском объединении Львова".

Семья попала под обстрел в последний вечер перед эвакуацией. Инна с мужем Павлом и дочерью Лизой ужинали дома, когда начались взрывы. Выбраться из дома семье помогли соседи.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

С тяжелыми минно-взрывными травмами их всех сначала транспортировали в больницу Константиновки. Павла прооперировали там, достали обломки из тела. Инну и Лизу в тяжелом состоянии привезли в Днепр. У двухлетнего ребенка – осколок в пояснице, перелом обеих костей правой голени, раны правого плеча, головы и спины. Как только удалось стабилизировать состояние девочки, семью перевели в Национальный реабилитационный центр "Незламні" во Львове.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Из-за осколка в пояснице, который повредил спинной мозг, Лиза не чувствует ног. Сложное хирургическое вмешательство прошло успешно. С девочкой начали работать специалисты по реабилитации. Для восстановления ребенку потребуется не менее года.

У мамы Инны – множественный многоосколочный сегментарный перелом обеих костей левого предплечья со смещением и черепно-мозговая травма. Самая тяжелая ситуация с рукой. Хирурги уже дважды оперировали. Предстоит сложная работа по восстановлению всех двигательных функций, длительная реабилитация. У Павла уже раны зажили, он заботится о жене и дочери.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Уже во Львове семья узнала, что им некуда возвращаться. После еще нескольких обстрелов от дома в Бахмуте остались только стены. Параллельно с хирургами, травматологами и специалистами по реабилитации, с Инной и Павлом работают психотерапевты.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Напомним, уникальные операции по преодолению фантомных болей впервые в Украине провели в Днепре. С такими страданиями сталкивается большинство людей, потерявших конечности. Они постоянно ощущают боль в той части тела, которой уже нет.

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