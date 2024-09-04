Во Львове выросло количество погибших и пострадавших: что известно (видео)

В результате ударов по городу погибла 14-летняя девушка.

Число пострадавших в результате атаки на Львов 4 сентября возросло до 25. Также известно о трех жертвах ударов.

Об этом сообщили мэр Львова Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Глава ОВА указал, что количество пострадавших в результате ночной атаки по Львову возросло до 23.

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"Среди пострадавших – пятеро детей. То, что известно по состоянию на данный момент: один 15-летний ребенок находится в состоянии средней тяжести, четверо – имеют легкие повреждения", – говорится в заявлении Козицкого.

Впоследствии он добавил, что количество погибших возросло до трех, а раненых – до 25:

"К сожалению, имеем третьего погибшего в результате ночной атаки по Львову. Предварительно это 14-летняя девочка. Количество пострадавших возросло до 25".

В то же время Садовый уточнил информацию о двух погибших в результате атаки:

"Медики сообщили о смерти женщины и мужчины. Погибшей 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова. Информацию о погибшем мужчине собираем".

Последствия атаки на Львов сняли на видео

Напомним, российские войска массированно атаковали Львов в ночь на 4 сентября. В городе повреждены жилые дома, автомобили, возникли пожары.

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