Во Львове задержали агента РФ: поселился рядом с энергетическим объектом под видом переселенца

Предателя разоблачили, задержали и сообщили ему о подозрении.

Во Львове задержали российского агента, который под видом переселенца поселился рядом с одним из энергетических объектов. Мужчина собирал информацию для вражеской спецслужбы.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Злоумышленником оказался житель Донбасса. После начала полномасштабного вторжения он собирал разведданные о местах нахождения и перемещения подразделений Сил обороны Украины на Лиманском направлении. Впоследствии предатель перебрался на Львовщину, где продолжил разведывательно-подрывную деятельность.

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СБУ разоблачила мужчину на попытках скрытого сбора и передачи сведений через "связного" в рядах террористических группировок "ДНР". У злоумышленника обнаружили мобильный телефон с перепиской с врагом.

На основании собранных доказательств следователи сообщили ему о подозрении за совершенное преступление. Суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Напомним, Служба безопасности Украины вручила подозрение мэру Полтавы Александру Мамаю. По данным СМИ, его подозревают в "сливе" данных о военных.

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