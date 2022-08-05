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Во Львове задержали мужчину, который должен был корректировать ракетный удар по памятнику Бандере (фото)

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Во Львове задержали мужчину, который должен был корректировать ракетный удар по памятнику Бандере (фото)

Фото: varta1.com.ua

Во Львовской области задержали трех предателей, которые призывали к войне и активно поддерживали российскую агрессию в соцсети.

Один из мужчин предоставил координаты, а впоследствии должен был корректировать ракетный удар РФ по памятнику Степану Бандере во Львове.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Кроме распространения деструктивной пропаганды, мужчина переписывался с действующим боевиком так называемой "ДНР".

Следователи объявили злоумышленникам подозрение по ст. 436 Уголовного кодекса Украины – пропаганда войны. Продолжается досудебное расследование.

© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ
© СБУ
Фото: СБУ

Напомним, СБУ задержала еще одного корректировщика российских ракетных ударов по Николаевщине. Мужчина передавал данные врагу через группы в соцсетях и мессенджерах.

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