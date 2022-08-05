Во Львове задержали мужчину, который должен был корректировать ракетный удар по памятнику Бандере (фото)

Во Львовской области задержали трех предателей, которые призывали к войне и активно поддерживали российскую агрессию в соцсети.
Один из мужчин предоставил координаты, а впоследствии должен был корректировать ракетный удар РФ по памятнику Степану Бандере во Львове.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Кроме распространения деструктивной пропаганды, мужчина переписывался с действующим боевиком так называемой "ДНР".
Следователи объявили злоумышленникам подозрение по ст. 436 Уголовного кодекса Украины – пропаганда войны. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, СБУ задержала еще одного корректировщика российских ракетных ударов по Николаевщине. Мужчина передавал данные врагу через группы в соцсетях и мессенджерах.
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