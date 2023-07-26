Во Львовской и Тернопольской областях большая угроза ракетных ударов — Воздушные силы ВСУ

Местные власти тоже предупреждают об угрозе.
По состоянию на 19.15 26 июля угроза ракетных ударов существует во Львовской и Тернопольской областях. Сейчас в этих регионах есть крылатые ракеты.
Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
Украинские защитники подчеркнули, что несколько ракет вошли в воздушное пространство Тернопольской и Львовской областей.
Об опасности также предупредил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Львовщина – в укрытие! Ничего не снимайте! Не помогайте оккупантам и не добавляйте работы СБУ!", — сообщил Козицкий.
Кроме того, угроза существует и в других регионах. Украинцев призывают немедленно пройти к укрытиям и оставаться там до отбоя опасности.
"Угроза от крылатых ракет в областях, о которых сообщалось ранее, остается актуальной!", — написали в ПС ВСУ.
Напомним, по состоянию на 18.33 воздушную тревогу объявили во всех областях Украины, поскольку существует большой риск ракетных ударов.
Отметим, российская террористическая армия в среду, 26 июля, осуществила пуск ракет со стратегических бомбардировщиков.
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