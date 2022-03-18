Во Львовской и Закарпатской областях задержали вероятных российских шпионов, бежавших из Украины

Во Львовской и Закарпатской областях задержали вероятных российских шпионов, бежавших из Украины

В телефонах россиян обнаружили подозрительную информацию.

Во Львовской и Закарпатской областях задержали двух россиян, которые бежали из Украины в Европу.

Об этом сообщает ДБР.

Так, на таможенном посту "Рава-Русская" Львовской таможни задержан гражданин РФ.

"Он является кадровым сотрудником МЧС РФ в Калужской области, имеет специальное звание майора внутренней службы. При попытке уехать с территории Украины в его мобильном телефоне обнаружена информация, которая может свидетельствовать о противоправной деятельности в Украине. В гаджете зафиксирован вызов в Москву для предоставления инструкций об участии в проведении митингов в поддержку действий высшего руководства РФ, связанных с так называемой "военной спецоперацией" в Украине и присоединения Крыма", — говорится в сообщении.

Государственное бюро расследований

Кроме того, в его переписке обнаружены приглашения на военную службу по контракту в вооруженные силы РФ.

На таможенном посту "Малый Березный" Закарпатской таможни задержан еще один гражданин РФ, который пытался уехать из Украины. В его мобильном телефоне обнаружены фотоблокпосты, расположенные на территории Закарпатской области. Лица переданы сотрудникам СБУ для проведения дальнейших оперативных мероприятий.

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