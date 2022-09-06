В зимний период в регион может прибыть около 100 тысяч человек.

Во Львовской области готовятся к возможному увеличению количества вынужденных переселенцев. Сейчас готовятся дополнительные 50 тысяч мест.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"В зимний период может прибыть около 100 тысяч человек. Ремонтируем общежития заведений профтехобразования, которые до этого не использовали, обустраиваем дополнительные места в гериатрических пансионатах, психоневрологических диспансерах и других заведениях, пригодных для длительного проживания", — рассказал он.

Он также отметил, что область рассчитывает, что Польша и дальше будет помогать области с гуманитарной помощью.

Напомним, в Житомирской ОВА рассказали, сколько еще переселенцев готова принять область.

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