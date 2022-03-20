Во Львовской области из-за поджигателей травы уничтожено 12 гектаров территории

Спасателям пришлось тушить 88 пожаров.

Во Львовской области из-за любителей поджигать сухую траву уничтожено более 12 гектаров территории региона.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава обладминистрации Максим Козицкий.

По его словам, спасателям кроме прочего пришлось тушить 88 пожаров, которые произошли из-за людей, поджигающих сухостой. Поэтому глава обладминистрации призывает жителей области не совершать варварских поступков.

“Люди, не уподобляйтесь варварам. Тем, кто даже во время войны не может удержаться от поджигания травы, советую узнать, какие штрафы за это вас ждут”, — подчеркнул Максим Козицкий.

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