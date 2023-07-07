Во Львовской области капитан-пограничник избил военного: парень в больнице

Капитану грозит тюрьма. Туда он может отправиться сроком до 12 лет.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении офицеру, который во Львовской области избил военнослужащего.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, во Львовской области офицер вечером 24 июня избил своего подчиненного на полигоне. Впоследствии об инциденте на "горячую линию" ДБР сообщила сестра военнослужащего.

“Установлено, что офицер ударил солдата, когда увидел, что тот справляет естественную потребность под открытым небом — недалеко от палатки. Так он хотел научить подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих. В результате удара у солдата диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Потерпевший уже перенес операцию и до сих пор находится на лечении. Офицеру поставлено в известность о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)”, — рассказали в ДБР.

В то же время Zahid.net пишет, что подозрение объявили 32-летнему капитану пограничной службы.

Если в суде будет доказана вина подозреваемого, в тюрьму он отправится на срок до 12 лет.

Напомним, что в Закарпатье избили генерала СБУ. Подозревают работников контрразведки.

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