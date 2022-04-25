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Во Львовской области ликвидировали пожар на тяговой подстанции, обошлось без жертв

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Во Львовской области ликвидировали пожар на тяговой подстанции, обошлось без жертв

Facebook: Максим Козицкий

Утром 25 апреля во Львовской области произошел взрыв в результате ракетных обстрелов.

Российские войска утром 25 апреля нанесли ракетный удар, в результате которого произошел взрыв на тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Львовской области.

Пожар уже потушили.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Пострадавших нет. Спасибо нашим силам ПВО", – написал он.

Напомним, оккупанты нанесли ракетный удар, в результате которого произошел взрыв на тяговой подстанции во Львовской области. Ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно "Ту-95".

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