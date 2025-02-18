Во Львовской области многодетный отец выиграл дело против ТЦК: подробности

Во Львовской области многодетный отец обжаловал отказ ТЦК в предоставлении отсрочки от мобилизации в суде и выиграл дело. Его иск был удовлетворен, и суд обязал военкомат предоставить отсрочку.

Об этом пишет издание ZAXID.NET.

Сообщается, что отец четырех несовершеннолетних детей обратился в ТЦК с просьбой об отсрочке в августе 2024 года, однако получил отказ. После этого он предоставил дополнительные документы, но ТЦК отправил ему боевую повестку, которую мужчина проигнорировал. Судья Виталий Мартынюк рассмотрел материалы дела, включая документы истца, и установил, что у отца есть право на отсрочку.

Суд пришел к выводу, что ответчик, ТЦК, не учел надлежащие документы истца и безосновательно игнорировал его обращение. Поэтому суд принял, что нарушенные права истца должны быть защищены, и обязал ТЦК предоставить ему отсрочку. Это решение еще может быть обжаловано, но в настоящее время суд принял сторону многодетного отца.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Львовщине напали и порезали военного ТЦК, сопровождавшего мобилизованного.

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