Во Львовской области ограничили продажу алкоголя: какие условия

Продажа алкогольных напитков (в том числе и пива) разрешена с 10:00 до 21:00.

На всей территории Львовщины с 19 марта продажи алкогольных напитков запрещены с 21.00 до 10.00.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"Наша борьба с врагом нуждается в холодном уме и трезвом расчете! Мы в тылу должны обеспечить максимально возможное восстановление экономики, качественно и быстро провести посевную и все весенне-полевые работы, в наших громадах во время военного положения должен быть идеальный правопорядок. Мы все это понимаем, и потому как начальник Львовской областной военной администрации я подписал соответствующий указ", — отметил он.

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Документ запрещает продажу алкогольных напитков (в том числе и пива) на территории нашей области ежедневно с 21:00 до 10:00. Будет действовать запрет до конца периода военного положения.

"Председатели местных громад, при необходимости, могут усиливать ограничения по продаже алкогольных напитков, а также пива, на своей территории. Прошу с пониманием относиться к такому мероприятию. Во время войны он абсолютно оправдан", — резюмировал Козицкий.

Напомним, с 1 марта во Львове полностью запретили продажу алкогольных напитков в связи с напряженной ситуацией на фронте.

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