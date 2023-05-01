Во Львовской области суд вынес приговор мужчине, который получил повестку и не явился в военкомат.

Во Львовской области осудили мужчину, который после получения повестки не пришел в военкомат. Ему назначили ограничение свободы.

Об этом пишет издание Zahid.net.

Как стало известно, в апреле этого года Старосамборский районный суд Львовской области вынес приговор в отношении мужчины, который состоял на военном учете и прошел врачебную комиссию. Гражданин был признан годным для службы в мае 2021 года. Он получил повестку для отправки к месту срочной службы, однако в военкомате не явился.

Уже впоследствии в суде мужчина признал свою вину и заявил, что совершил уголовный проступок еще до введения на территории нашего государства военного положения из-за российского вторжения.

Мужчине назначили год ограничения свободы, но освободили от отбывания наказания с годовым испытательным сроком.

Напомним, что военнообязанные мужчины, кроме повестки, могут получить уведомление – документ не обязательно предусматривает призыв, но тоже инструмент ТЦК и СП для вручения повесток.

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