Во Львовской области от 3 марта 2022 года действуют новые пропуска / pixabay.com

Во Львовской области от 3 марта 2022 года действуют новые пропуска

Во Львовской области от 3 марта 2022 года действуют новые пропуска

Решение об изменении было принято, чтобы повысить уровень идентификации личности и применять дополнительные элементы защиты.

Об этом сообщили в Telegram-канале Львовской ОГА. Новая форма и порядок изготовления пропусков, их замены, хранение и возврат были утверждены комендатурой Львовской области. В сообщении говорится, что "старые" пропуска все еще действуют, пока не будет соответствующего приказа начальника Львовской областной военной администрации.

Что делать для получения нового пропуска :

пропуск выдается только при письменного представления руководителя учреждения, предприятия, организации критической инфраструктуры или редакции ( образец ) в комендатур Львовской области с обоснованными объяснениями, почему указанные лица должны находиться на территории Львовской области во время комендантского часа;

) в комендатур Львовской области с обоснованными объяснениями, почему указанные лица должны находиться на территории Львовской области во время комендантского часа; к представлению также прилагается информация об указанных в нем лицах ( форма Excel таблицы );

); представление и приложение (Excel таблица) присылаются по электронному адресу komendant@loda.gov.ua;

в течение трех дней после получения представления пропуска будут изготовлены по решению коменданта.

Контактные телефоны комендатуры: