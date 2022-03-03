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Во Львовской области от 3 марта 2022 года действуют новые пропуска

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Во Львовской области от 3 марта 2022 года действуют новые пропуска

Во Львовской области от 3 марта 2022 года действуют новые пропуска / pixabay.com

Решение об изменении было принято, чтобы повысить уровень идентификации личности и применять дополнительные элементы защиты.

Об этом сообщили в Telegram-канале Львовской ОГА. Новая форма и порядок изготовления пропусков, их замены, хранение и возврат были утверждены комендатурой Львовской области. В сообщении говорится, что "старые" пропуска все еще действуют, пока не будет соответствующего приказа начальника Львовской областной военной администрации.

Что делать для получения нового пропуска :

  • пропуск выдается только при письменного представления руководителя учреждения, предприятия, организации критической инфраструктуры или редакции ( образец ) в комендатур Львовской области с обоснованными объяснениями, почему указанные лица должны находиться на территории Львовской области во время комендантского часа;
  • к представлению также прилагается информация об указанных в нем лицах ( форма Excel таблицы );
  • представление и приложение (Excel таблица) присылаются по электронному адресу komendant@loda.gov.ua;
  • в течение трех дней после получения представления пропуска будут изготовлены по решению коменданта.

Контактные телефоны комендатуры:

  1. Относительно направления представления для изготовления пропусков: 096-232-78-99;
  2. Относительно выдачи изготовленных комендатурой пропусков: 095-592-14-37;
  3. Для решения других вопросов: 112.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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