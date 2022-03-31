Во Львовской области открыли приют для лошадей, которых спасли из-под обстрелов

Некоторым волонтеры на свой риск везут корм.

Эвакуационную конюшню создали во Львовской области. Туда свозят лошадей с горячих точек, иногда волонтеры увозят их рискуя собственной жизнью из-под обстрелов. В конюшне уже есть спасенные животные из-под Киева и Харькова. Создать временное убежище для лошадей помогла Международная конная федерация и волонтеры из разных уголков планеты.

Об этом говорится в ТСН.

Неоднократный победитель соревнований — сейчас он худой, со следами ожогов и в шрамах. «У него обезвоживание, он потерял вес около 200 килограмм. Ребра, кости это все должно быть мускулатурой», — говорят смотрители.

Также читайте Десятки больных малышей со всей Украины доставили на лечение за границу: вся терапия будет бесплатной

Карпилон-лошадь из-под Бучи, выжил чудом. С начала войны владелица конюшни сбежала из-под обстрелов. Лошадь осталась. Когда рашисты повредили дамбу рядом, конюшню затопило. Карпилон побежал по полям. Без еды хромал под обстрелами 20 дней, пока не прибился к украинскому блокпоста и его не спасли волонтеры.

Орлеан и его владелица Ксения – из-под Киева. Конная база, где она тренировалась, не пострадала. Но те, что рядом – все разрушены. Рашисты их разбомбили, кони сгорели заживо. Орлеана Ксения успела вывезти. Сейчас думает, как спасти других коней.

«Шесть лошадей удалось вывезти, еще шесть остаются там и ждут эвакуации. Практически всех их семья обязана реализовать. И это самая большая боль», — говорит Ксения.

Конюшню во Львове федерация конного спорта и волонтеры создали вместе, как временное место передержания эвакуированных лошадей. Построили через два дня. Сейчас здесь 20 спасенных жеребцов из окрестностей Киева и Харькова. "Эту конюшню мы получили в качестве благотворительной помощи от международной федерации конного спорта, она ее приобрела, перевезла в Пшемышль, своим транспортом забрали, здесь смонтировали и установили сорок боксов", — объясняет генеральный секретарь федерации конного спорта Украины Михаил Пархомчук.

Во Львовской области создали эвакуационную стайню

Когда началась война, Михаил вернулся в Украину из Бельгии, где жил последние 10 лет. Ради спасения коней сплотил сотни коллег со всего мира. Вместе искали транспорт и строили пути эвакуации. Если вывезти животных невозможно, волонтеры, рискуя своей жизнью, везут им корм. Его собрали уже 400 тонн.

«Увозим в зону боевых действий. Скажем, в Харькове около 500-600 лошадей, в Сумах около 200, в киевском регионе более 1000 и все они нуждаются в помощи», — добавляет Пархомчук.

Спасенных лошадей осматривают ветеринары, а откармливают волонтеры. Михаил – мастер конного спорта Украины, сейчас с лопатой чистит коневозку. Он тоже вернулся из-за границы для помощи животным.

Больше недели в этой конюшне кони не задерживаются. Дальше им ищут постоянные убежища на западной Украине. Или же – перевозят за границу. В соседней Польше для этого волонтеры тоже создали логистический хаб.

Читайте также:

В пустой столице начали проводить экскурсии, чтобы город не скучал по людям

Бесплатную терапию для маленьких больных украинцев предлагает сотня клиник ЕС, а также США и Канады

Через Бровары по гумкоридору прошли 18 тысяч человек, и у каждого своя трагическая история