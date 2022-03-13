На Львовщине в результате обстрела полигона погибли по меньшей мере 9 человек, 57 травмированы - глава ОВА

На Львовщине в результате обстрела полигона погибли по меньшей мере 9 человек, 57 травмированы - глава ОВА

На данный момент спасатели тушат пожар.

В результате авиаудара по Яворовскому военному полигону на Львовщине 13 марта погибли по меньшей мере девять человек, еще 57 травмированы. Среди них есть гражданские.

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Об этом во время брифинга сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Пострадавших госпитализировали в больницы. На данный момент спасатели осуществляют тушение пожара, вспыхнувшего в результате обстрела.

Напомним, что оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности более известному как Яворовский полигон во Львовской области.

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