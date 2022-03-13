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На Львовщине в результате обстрела полигона погибли по меньшей мере 9 человек, 57 травмированы - глава ОВА

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На Львовщине в результате обстрела полигона погибли по меньшей мере 9 человек, 57 травмированы - глава ОВА

На данный момент спасатели тушат пожар.

В результате авиаудара по Яворовскому военному полигону на Львовщине 13 марта погибли по меньшей мере девять человек, еще 57 травмированы. Среди них есть гражданские.

Об этом во время брифинга сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Пострадавших госпитализировали в больницы. На данный момент спасатели осуществляют тушение пожара, вспыхнувшего в результате обстрела.

Напомним, что оккупанты совершили авиаудар по Международному центру миротворчества и безопасности более известному как Яворовский полигон во Львовской области.

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