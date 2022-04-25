Во Львовской области произошел взрыв на тяговой подстанции одной из железнодорожных станций: детали

Российские войска утром 25 апреля нанесли ракетный удар, в результате которого произошел взрыв на тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Львовской области.
Оккупанты нанесли очередной удар по Львовщине утром 25 апреля около 8:30.
Об этом сообщил глава Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий.
По его данным, на месте работают работники ГСЧС, которые еще тушат пожар. Информации о пострадавших по состоянию на данный момент нет.
"Одну ракету на территории Львовщины уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВС Украины. Ракеты летели на запад Украины с юго-восточного направления, российские оккупанты выпускали их из самолетов стратегической авиации, вероятно Ту-95", — написал Козицкий..
Он добавил, что данные уточняются.
Напомним, в Запорожье россияне обстреливают украинскими ракетами, которые им передали в 90-х под гарантии безопасности.
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