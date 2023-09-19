Во Львовской области работник ТЦК с пистолетом в руках жестоко избил мужчину: "Закопаю, на**й, никто тебя не найдет" (видео)

Во Львовской области разгорелся новый скандал вокруг территориального центра комплектования. Там военный с пистолетом в руках жестоко избил мужчину. Он угрожал ему физической расправой и тем, что "его никто не найдет".

Соответствующее видео попало в соцсети от потерпевшего мужчины.

"Львовская область. Незаконное содержание в ТЦК. Город Самбор. Унижение, издевательство, избиение и угроза смерти гражданских”, — пишет группа "Украинское пространство", которая и получила видео избиения мужчины.

На кадрах видно, как военный, держащий в руках пистолет, издевается над мужчиной: он наносил ему удары оружием по голове, ногами по телу не угрожал тем, что "его никто не найдет".

На Львовщине работник ТЦК жестоко избил мужчину

"Ты не человек, с**а. В багажник, поехали. Закопаю, никто тебя не найдет и искать не будет. Ты что, с**а, сомневаешься? Даже полиция искать не будет”, — говорил работник ТЦК, издевавшийся над мужчиной.

Уже на следующем видео потерпевший сообщил, что ТЦК его удерживают шестые сутки, сам он из Харькова.

“Много говорить не могу. Забрали телефон, где есть много видео. Я потом все предоставлю. Помогите, пожалуйста. Свидетельство того, что я здесь - моя кровь. Вот она. Меня сегодня избили, пистолетом махали”, – рассказал потерпевший.

Напомним, что ТЦК Львова проверяют поведение работников военкомата, которые жестоко задержали мужчину.

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