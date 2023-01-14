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Во Львовской области российская ракета повредила объект критической инфраструктуры – председатель ОВА

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
6326
Время на прочтение
1 мин
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Во Львовской области российская ракета повредила объект критической инфраструктуры – председатель ОВА

Фото: Associated Press

Жителей Львовской области предупредили о возможных перебоях с электричеством и водоснабжением.

Во время массированной ракетной атаки в субботу, 14 января, во Львовской области враг попал в объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Возможны перебои в поставках света и воды. Оставайтесь в укрытиях. Угроза продолжается!" – говорится в сообщении.

Напомним, во Львовской области во время воздушной тревоги сработала украинская противовоздушная оборона.

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6326
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