Во Львовской области сбили две российские крылатые ракеты: целями были гражданские объекты

Во Львовской области сбили две российские крылатые ракеты: целями были гражданские объекты

Обломки ракеты упали в окрестностях Радехова.

В конце минувших суток, 5 апреля, украинские воздушные силы уничтожили две российские крылатые ракеты.

Об этом сообщило Воздушное командование "Запад" Воздушных Сил ВС Украины.

Отмечается, что истребители оккупантов страны-агрессора России с территории Беларуси нанесли удар крылатыми ракетами по территории Украины.

"Целями рашистов должны были стать объекты гражданской инфраструктуры Львовской области, но благодаря успешным действиям подразделений зенитных ракетных войск ПВК ''Запад'' две крылатые ракеты были уничтожены, что сделало невозможным попадание ракет врага в цель", — говорится в сообщении.

В свою очередь, председатель Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что обломки одной из ракет упали на дом в окрестностях Радехова. Жертв и пострадавших нет.

"В результате падения обломков ракеты произошло возгорание гражданского объекта. Пожар уже потушен", — рассказал чиновник.

Как сообщалось, в ночь на 6 апреля на Днепропетровщине российские оккупанты с воздуха ударили по заводу и нефтебазе. Обошлось без пострадавших. В результате авиаудара нефтебаза с горючим в Новомосковске уничтожен.

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